Meryl Streep, Kit Harington e David Schwimmer tra le star di Extrapolations (Di martedì 19 ottobre 2021) La produzione di Extrapolations, la nuova serie prodotta per Apple TV+, ha annunciato che il cast stellare comprenderà Meryl Streep, Kit Harington, e David Schwimmer. La nuova serie realizzata per Apple TV+ intitolata Extrapolations potrà contare su un cast davvero stellare composto anche da Meryl Streep e Kit Harington. Il progetto è attualmente nelle fase delle riprese ed è stata scritta, diretta e prodotta da Scott Z. Burns. Extrapolations sarà composta da otto puntate legate tra loro che raccontano come i cambiamenti climatici abbiano delle conseguenze sull'amore, sulla fede, sul lavoro e sulla famiglia da un punto di vista personale e umano. Ogni storia seguirà la battaglia compiuta a livello ...

