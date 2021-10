Luiz Felipe | squalifica di un turno e ammenda di 5 mila euro Multato anche il Milan per il laser

Advertising

ROMA - Un Lazio - Inter decisamente movimentato quello andato in scena all'Olimpico sabato scorso. Arrivata la decisione del giudice sportivo su: " Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 5mila euro: per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un ...Eccola, la decisione del giudice sportivo . La Lazio per la gara contro il Verona al Bentegodi di domenica alle 15 dovrà fare a meno anche di. Il difensore italo - brasiliano, espulso nel finale della partita contro l' Inter per aver abbracciato il suo ex compagno di squadra Joaquin Correa , è stato squalificato per una ...Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni relative all’ultimo turno di Serie A, compresa quella che riguarda Luiz Felipe della Lazio. In particolare, il difensore biancoceleste sarà squalificato ...I provvedimenti del giudice sportivo dopo l’ottava giornata: nessuno sconto per Luiz Felipe, che salta la prossima gara ...