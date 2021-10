“Le Iene”, nella puntata di stasera 19 ottobre la protagonista sarà Elisabetta Canalis (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo appuntamento con “Le Iene”, stasera martedì 19 ottobre, in prima serata su Italia 1. protagonista per una sera alla conduzione dello show con Nicola Savino e la Gialappa’s Band, sarà Elisabetta Canalis che commenta: “Sono molto felice, condurre Le Iene è sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo. Io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi!” Tra gli argomenti della puntata: Filippo Roma torna sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico ha svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio. Sileri aveva sostenuto ai microfoni della trasmissione che si fosse trattato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo appuntamento con “Le”,martedì 19, in prima serata su Italia 1.per una sera alla conduzione dello show con Nicola Savino e la Gialappa’s Band,che commenta: “Sono molto felice, condurre Leè sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo. Io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi!” Tra gli argomenti della: Filippo Roma torna sul caso del doppio lavoro del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, tra il 2018 e il 2019, da medico dipendente pubblico ha svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio. Sileri aveva sostenuto ai microfoni della trasmissione che si fosse trattato ...

Advertising

SadBall : I film della nostra infanzia fa vomitare, ho già provato a iniziare qualche episodio e ogni volta stacco la spina d… - blujasmine3 : RT @Pacoopako: Sono anni che il ministro dell’estero e il governo con l’inchiesta delle iene combatte per il ritorno di Chico forti in Ital… - LuniVale : RT @Pacoopako: Sono anni che il ministro dell’estero e il governo con l’inchiesta delle iene combatte per il ritorno di Chico forti in Ital… - DioBenedicaMe : RT @Pacoopako: Sono anni che il ministro dell’estero e il governo con l’inchiesta delle iene combatte per il ritorno di Chico forti in Ital… - MelaniaBen2211 : RT @Pacoopako: Sono anni che il ministro dell’estero e il governo con l’inchiesta delle iene combatte per il ritorno di Chico forti in Ital… -