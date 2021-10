La Superlega è viva e rilancia | pronto l’annuncio di un nuovo progetto

(Di martedì 19 ottobre 2021) Pronta una2.0, ilpotrebbe essere annunciato tra non molto Secondo il quotidiano tedesco WirtschaftsWoche lasarebbe pronta a tornare alla ribalta. L’attesa è per la sentenza della Corte di Giustizia europea e poi verrà presentato un, una sorta di2.0, dentro alla quale ci sarebbero già Juventus, Inter e Milan. La nuova proposta partirebbe da presupposti decisamente diversi da quelli precedenti. Innanzitutto verrebbe tolta la regola dei membri permanenti, ma nella nuovaentrerebbero le squadre in base al piazzamento in campionato. Inoltre sarà possibile qualificarsi da tutte le manifestazioni europee e verrà creato un secondo campionato sempre da 20 squadre. Fonti vicine agli ...

Advertising

DarioViPu64 : @ZZiliani È vero Paolo. Viva la SuperLega!! È ora di abbandonare questo calcio malato, questa palude malsana, tutte… - xyz21271663 : RT @napolista: La #Superlega è viva e lotta sotto traccia: pronte due leghe “aperte” da 20 squadre Il settimanale tedesco Wirtschaftswoche… - napolista : La #Superlega è viva e lotta sotto traccia: pronte due leghe “aperte” da 20 squadre Il settimanale tedesco Wirtsch… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega viva

IlNapolista

... Andrea Agnelli - Florentino Perez Laè ancora. La prima clamorosa retromarcia del "torneo separatista", con Juventus, Real e Barcellona unici reduci del progetto iniziale, è stata ...A dare un boost reputazionale è stata anche la presenza di una forte efanbase online " nella ... messa fortemente in discussione in seguito al fallimento del progettoe al mancato passo ...Pronta una Superlega 2.0, il nuovo progetto potrebbe essere annunciato tra non molto Secondo il quotidiano tedesco WirtschaftsWoche la Superlega sarebbe pronta a tornare alla ribalta. L’attesa è per l ...Trento, 10 ott. - (Adnkronos) - “Le analogie di questo gruppo con la generazione dei fenomeni degli anni '90 le vedo nell’etica del lavoro, nello spirito di comunanza. Ora sta a noi proseguire in ques ...