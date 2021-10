Inzaghi a 4 | Pioli a 0 Dzeko-Vidal show | il Milan paga gli infortuni

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Da un lato gli ‘Sceriffi’, dall’altro il ‘Twister’, che è sia tornado che ‘disonesto’. No, non è un film western. L’Inter batte lo Sheriff e rientra a pieno titolo nel discorso qualificazione, ilcade contro il Porto del Twister (il suo soprannome) Sergio Conceicao e forse è con un piede e mezzo fuori. La squadra nerazzurra trova i primi gol europei in questa stagione dopo essere rimasta a secco contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk, lo fa con un 3-1 che non è mai sembrato in discussione, se non in occasione del pareggio del sorprendente Thill. Decidonoche si scambiano favori: al 34? assist del cileno, gol del bosniaco, al 58? parti inverse e un punto in più nel tabellino. Al 67? ci ha pensato de Vrij a chiudere i giochi con un colpo di testa che vale il 3-1 definitivo e il quarto punto nella fase a gironi. ...