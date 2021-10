Inter | Sanchez può andare via | trovato il sostituto

(Di martedì 19 ottobre 2021) Alexispotrebbe salutare l’già a gennaio. Sul fantasista cileno ci sarebbero diverse squadreessate ed i nerazzurri sono disposti a cederlo a titolo definitivo davanti alla cifra adatta. Alexis, attaccante dell’e del Cile La scelta di passare ai saluti con il giocatore è data anche dalla pressione economica data dall’ingaggio del giocatore, circa 7 milioni di euro. Per questo motivo, ma anche per poter dare un colpo valido a Simone Inzaghi, la societàista starebbe puntando a diversi nomi. Il giocatore cercato da Marotta ed Ausilio avrebbe permetterebbe all’di respirare fiscalmente e di poter fare il passo decisivo in campionato. TI PUÒESSARE ANCHE: Calciomercato, ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 1 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa,… - Inter : ??? | NAZIONALI Nella notte italiana in campo Lautaro, @tucu_correa, @vecino, @kingarturo23 e @Alexis_Sanchez ?? - DanielHuskas : RT @Inter: ?? | PANCHINA 1 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosi… - ItalianSerieA : Lineup INTER (3-5-2): Inter (3-5-2) - Handanovic; Skriniar, De Vrij; Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, P… - diegonoisevic : RT @Inter: ?? | PANCHINA 1 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 19 Correa, 33 D'Ambrosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sanchez

Non c'è Hakan Calhanoglu tra i 23 convocati dal tecnico dell'Simone Inzaghi per la gara di stasera contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Il turco ... Arturo Vidal e Alexis, ...Nella sessione invernale di mercato potrebbe esserci anche l'addio di Alexis, che potrebbe ... Al momento non sarebbero ancora arrivate proposte concrete di altre squadre per lui, ma l'...Un match decisivo attende l'Inter , impegnata questa sera nella terza partita del girone di andata di Champions League . A sfidare i ...Inter-Sheriff Tiraspol sta per iniziare: ecco le formazioni ufficiali della partita odierna del Gruppo D della UEFA Champions League 2021/22.