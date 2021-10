Inter, ora o mai più: vincere per evitare l'eliminazione. Le ultime da San Siro (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera alle 21 l'Inter sfiderà a San Siro lo Sheriff per la partita decisiva del proprio girone di Champions. Il nostro inviato Luca Taidelli fa il punto sulle ultime di formazione Leggi su video.gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Questa sera alle 21 l'sfiderà a Sanlo Sheriff per la partita decisiva del proprio girone di Champions. Il nostro inviato Luca Taidelli fa il punto sulledi formazione

Advertising

Gazzetta_it : Ipocrisia, imbrogli e abuso di pronto soccorso: non è ora di smetterla con la gente a terra? C’è chi dice no, di… - FBiasin : L’#Inter per ora ha un limite sul 3° in mezzo. Ce l’aveva anche un anno fa (nessuno era al livello di #Brozovic e… - FBiasin : Un'ora di ottima #Inter, tra le migliori della stagione. - Poi un errore (#Bastoni). - I cambi (sicuramente sbagli… - kazuMatsui3 : @Inter È ora di andare in un saloon a fare un po’ di baldoria ???????? - Momblrestiarzio : Ciao ragazzi vengo dal futuro: Il Milan vince in scioltezza perchè ha il DNA europeo. L’inter vince ma fa una part… -