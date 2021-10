In America si sciopera moltissimo Ci sono almeno due ragioni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lo chiamano “Striketober”, è il nome coniato da Alexandria Ocasio-Cortez per definire l’ondata di scioperi che, nelle ultime settimane, sta spazzando da est a ovest gli Stati Uniti – migliaia di lavoratori, di decine di categorie diverse,in sciopero. Anche se cambiano i settori, ledella protestacomuni: tutti chiedono salari più alti, orari meno stringenti, migliori piani pensione e soprattutto sistemi di assicurazione sanitaria più generosi. Per questo, solo nelle ultime settimane, hannoto i 1.400 lavoratori degli stabilimentini di Kellogg’s; i 10 mila di John Deer (la casa produttrice di trattori e macchine agricole che è il più grande datore di lavoro in Iowa e i cui dipendenti nonvano dal 1935); centinaia di infermiere e lavoratori del ...