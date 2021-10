(Di martedì 19 ottobre 2021) Alla nascita, seguita da un repentino fallimento, del golpeilaveva già dichiarato, per bocca del suo ex ministro della Cultura e dello Sport José Manuel Rodríguez Uribes, la sua contrarietà alla nascente competizione separatista. Ma oggi è arrivato anche un atto ufficiale a confermare la presa di posizione. Cope riporta che l’avvocatura dello Stato di Spagna ha inviato oggi al tribunale dell’Unione Europea una dichiarazione di accusa con la quale sostiene lanel contenziosoi tre club reduci,Madrid e Juve. La Spagna è solo l’ultimo di molti Paesi ad aver dichiaratamente osteggiato il progetto di rivoluzione del calcio europeo, dalinglese di Boris Johnson al presidente francese Emmanuel ...

Il Governo spagnolo si allea con la Uefa contro la Superlega di Barcellona e Real L'avvocatura dello Stato di Spag…

Il Governo spagnolo si allinea così a quello inglese di Boris Johnson e al presidente francese Macron.