Green pass: Fontana, 'Governo fa bene a portare avanti sue scelte' (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Il Governo fa bene a fare delle scelte e a portarle avanti". Anche sul Green pass. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. "La vaccinazione è l'unico mezzo per combattere in maniera significativa il virus, e lo dicono i numeri. Il problema nella nostra Regione è secondario ora: siamo all'85% delle vaccinazioni completate, abbiamo coperto tutte le più importanti categorie", sottolinea ancora, interpellato a proposito del 'pugno di ferro' del Governo sul Green pass esteso ai luoghi di lavoro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Ilfaa fare dellee a portarle". Anche sul. Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio. "La vaccinazione è l'unico mezzo per combattere in maniera significativa il virus, e lo dicono i numeri. Il problema nella nostra Regione è secondario ora: siamo all'85% delle vaccinazioni completate, abbiamo coperto tutte le più importanti categorie", sottolinea ancora, interpellato a proposito del 'pugno di ferro' delsulesteso ai luoghi di lavoro.

