Grande Fratello Vip, Davide Silvestri come un’iguana. Gira con il guinzaglio per la Casa. La reazione degli altri concorrenti (Di martedì 19 ottobre 2021) La noia, si sa, può fare brutti scherzi. Ne sanno qualcosa i concorrenti del Grande Fratello Vip6 che hanno avuto in mente di dilettarsi in un modo piuttosto bizzarro. Il protagonista è Davide Silvestri, attore milanese noto ai più per il ruolo di Marco Falcon nella soap Vivere. Sulle prime sembrava che con gli altri coinquilini non si fosse instaurato un bel feeling ma ora c’è da ricredersi. Da Alex Belli a Soleil Sorge, tutti (o quasi) i compagni impazziscono per le sue imitazioni come il tricheco o il falco. La più amata? Quella dell’iguana in cui, con un guinzaglio al collo, viene portato a spasso sul pavimento della Casa mentre i compagni gli danno da mangiare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) La noia, si sa, può fare brutti scherzi. Ne sanno qualcosa idelVip6 che hanno avuto in mente di dilettarsi in un modo piuttosto bizzarro. Il protagonista è, attore milanese noto ai più per il ruolo di Marco Falcon nella soap Vivere. Sulle prime sembrava che con glicoinquilini non si fosse instaurato un bel feeling ma ora c’è da ricredersi. Da Alex Belli a Soleil Sorge, tutti (o quasi) i compagni impazziscono per le sue imitazioniil tricheco o il falco. La più amata? Quella dell’iguana in cui, con unal collo, viene portato a spasso sul pavimento dellamentre i compagni gli danno da mangiare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì... con ancora più dinamiche… - GrandeFratello : Per Katia, Grande Fratello è un'esperienza incredibile... si sente accolta dal gruppo ed è un po' la mamma di tutti… - Corriere : Grande Fratello Vip 2021, Jo Squillo interrompe lo sciopero della fame per Chico Forti - ms_harIeyquinn : i tried to unalive myself e ho 150mila problemi in casa ma secondo danitrash mi offende che manuel può vincere il g… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri come un’iguana. Gira con il guinzaglio per la Casa. La reazione degli altri c… -