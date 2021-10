GF Vip 6 | la lettera di Chico Forti a Jo Squillo e Alfonso Signorini

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip 6 ha trovato spazio il caso di, l’imprenditore italiano in carcere negli Stati Uniti e condannato all’ergastolo. Era stata la concorrente Joa portare all’attenzione il caso dell’uomo e durante la puntata andata in onda ieriha fatto sapere a Jo delle importanti novità. La Farnesina scrive al GF VIP 6 perLa Farnesina ha inviato un comunicato alla produzione del Grande Fratello e lo stesso, ha mandato unasia al GF Vip 6 che a Jo, che si è molto commossa quando ha saputo della missiva. Nel comunicato, si fa riferimento ad un possibile trasferimento dell’uomo in Italia: “La Farnesina continua a ...