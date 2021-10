Formula crossover - Altezza | mezza bellezza - GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 ottobre 2021) La fame di centimetri in, soprattutto nei mercati più evoluti dell'auto, è diventata ormai una regola aurea. Se una Casa vuole fare volumi e restare in gioco, deve offrire una gamma sempre più ricca di modelli a ruote alte. Lo vogliono i clienti, con una tendenza robustissima, che non sembra mostrare nel tempo segni di rallentamento. Formosa è più sexy. E in questa corsa al miglioramento delle qualità di viaggio consideriamo i vantaggi offerti dalla posizione di guida dominante, anche in termini di visibilità c'è chi, come la Nissan, sta ripensando la sua Leaf a corrente, proiettandola nel futuro più alta di prima. Ma anche più muscolosa, rude, dinamica. E questo processo di trasformazione della carrozzeria, che porterà la berlina rialzata nipponica a diventare una, non è un caso isolato. Lo dimostrano i modelli che abbiamo riunito ...