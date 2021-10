Firenze | chiusa l’inchiesta sulla fondazione Open | indagate 4 società e 11 persone Ci sono anche Renzi | Boschi e Lotti

Advertising

Paolameno : RT @repubblica: Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di Firenze… - Paola30502511 : RT @repubblica: Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di Firenze… - MarcoScala74 : RT @repubblica: Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di Firenze… - repubblica : Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di… - JohSogos : RT @UnioneSarda: #Firenze - Fondazione Open, inchiesta chiusa: indagati #Renzi, #Boschi e Lotti -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze chiusa

Trasporti-Italia.com

Cosimo Guccione , assessore allo Sport del Comune di, ha dichiarato: "La scorsa stagione si èalla grande, i giovani hanno vinto un campionato italiano, la squadra maggiore è andata in ...Cosimo Guccione, assessore allo Sport del Comune diCosimo Guccione, assessore allo Sport del Comune di, ha dichiarato: "La scorsa stagione si èalla grande, i giovani hanno ...La Procura ha chiuso l’inchiesta sulla fondazione Open, la “cassaforte” che secondo i pm avrebbe finanziato l’ascesa politica di Matteo Renzi. Recapitato l’avviso di conclusione indagini a undici inda ...Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire il trasporto della fresa TBM dai cantieri per il potenziamento della A1 - in corrispondenza di Barberino del Mugello - a un'area di deposito, sarà n ...