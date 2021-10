Emergenza climatica, in Africa i ghiacciai del Kilimangiaro e del monte Kenya rischiano di scomparire entro il 2040 (Di martedì 19 ottobre 2021) I ghiacciai sul Kilimangiaro e sul monte Kenya scompariranno entro il 2040 a causa dei cambiamenti climatici. L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme con un rapporto, redatto insieme ad altre agenzie, in merito allo stato di salute sulle masse di ghiacci in Africa. La speranza è di invertire la tendenza con la Cop 26, la conferenza sul clima dell’Onu, al via il prossimo 31 ottobre a Glascow. Altrimenti 1,3 miliardi di persone potrebbero essere a rischio, in un continente “estremamente vulnerabile”. Il tasso di riscaldamento dell’Africa è nettamente più alto rispetto a quello del nord del mondo, anche se i suoi 54 Paesi sono responsabili di meno del 4% delle emissioni globali di gas serra. I ghiacciai sulle catene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Isule sulscomparirannoila causa dei cambiamenti climatici. L’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme con un rapporto, redatto insieme ad altre agenzie, in merito allo stato di salute sulle masse di ghiacci in. La speranza è di invertire la tendenza con la Cop 26, la conferenza sul clima dell’Onu, al via il prossimo 31 ottobre a Glascow. Altrimenti 1,3 miliardi di persone potrebbero essere a rischio, in un continente “estremamente vulnerabile”. Il tasso di riscaldamento dell’è nettamente più alto rispetto a quello del nord del mondo, anche se i suoi 54 Paesi sono responsabili di meno del 4% delle emissioni globali di gas serra. Isulle catene ...

