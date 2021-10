Dieci milioni di dollari di ricompense per operazioni di finanza decentralizzata (Di martedì 19 ottobre 2021) Risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido e sicuro attraverso il proprio smartphone. È quello che prevede il progetto DeFi for the People di Celo. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare le persone e diffondere le applicazioni e i benefici della finanza decentralizzata, la cosiddetta “DeFi”, attraverso la collaborazione con i principali player del settore. Nel mondo infatti sono più di 6 milioni gli utenti di smartphone, tutti loro potrebbero avere accesso a questo nuovo modello finanziario. L’ingresso di SushiSwap, sistema DeFi che facilita il trading, il prestito e il guadagno, nel progetto di Celo ha ampliato ancora l’apertura di questo modello. La collaborazione infatti prevede l’istituzione di un montepremi in ricompense del valore di 10 milioni di dollari per chi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido e sicuro attraverso il proprio smartphone. È quello che prevede il progetto DeFi for the People di Celo. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare le persone e diffondere le applicazioni e i benefici della, la cosiddetta “DeFi”, attraverso la collaborazione con i principali player del settore. Nel mondo infatti sono più di 6gli utenti di smartphone, tutti loro potrebbero avere accesso a questo nuovo modello finanziario. L’ingresso di SushiSwap, sistema DeFi che facilita il trading, il prestito e il guadagno, nel progetto di Celo ha ampliato ancora l’apertura di questo modello. La collaborazione infatti prevede l’istituzione di un montepremi indel valore di 10diper chi ...

