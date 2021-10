Controlli su furti e rapine, Polizia arresta tre persone (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Nell’ottica della riorganizzazione dei servizi, finalizzati al contrasto dei reati, così detti predatori, sono state intensificate tutte le attività di Polizia sul territorio, che vedono una costante sinergia tra gli agenti della Squadra Mobile, gli operatori delle volanti e i poliziotti dei commissariati e dei distretti, impegnati nei Controlli su strada. Proprio nell’ambito di questi servizi, nella giornata di ieri, al termine di un’attività investigativa su un gruppo di sudamericani, dediti ai furti nella Capitale, gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, “Falchi”, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre soggetti, un uomo e due donne. I tre sono stati identificati come una cittadina nata in Perù di 52 anni, una cittadina cubana di 61 anni e un cittadino peruviano di 46 anni, tutti con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – Nell’ottica della riorganizzazione dei servizi, finalizzati al contrasto dei reati, così detti predatori, sono state intensificate tutte le attività disul territorio, che vedono una costante sinergia tra gli agenti della Squadra Mobile, gli operatori delle volanti e i poliziotti dei commissariati e dei distretti, impegnati neisu strada. Proprio nell’ambito di questi servizi, nella giornata di ieri, al termine di un’attività investigativa su un gruppo di sudamericani, dediti ainella Capitale, gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso, “Falchi”, hannoto, in flagranza di reato, tre soggetti, un uomo e due donne. I tre sono stati identificati come una cittadina nata in Perù di 52 anni, una cittadina cubana di 61 anni e un cittadino peruviano di 46 anni, tutti con ...

