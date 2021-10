Camorra | clan Moccia | in appello assoluzione e 21 condanne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Impianto accusatorio confermato nel processo diche si è concluso a Napoli contro 21 presunti appartenenti alcamorristico dei: i giudici della quarta sezione penale hanno ridimensionato le pene inflitte dal gup il 27 giugno 2019 e assolto, “per non avere il fatto”, Maria Favella (difesa dagli avvocati Dario Vannetiello e Teresa Sorrentino), figlia di Francesco Favella, considerato “un senatore” del, accusata di fare parte dell’organizzazione malavitosa. In primo grado, Maria Favella, era stata condannata a nove anni di reclusione. Alla donna, durante i colloqui in carcere con il padre, vennero trovati e sequestrati dei “pizzini” con i quali “il senatore” intendeva portare al di là delle mura della casa circondariale alcuni suoi messaggi agli affiliati ...