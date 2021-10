Azienda relega in un deposito dipendenti con green pass ma non vaccinati (Di martedì 19 ottobre 2021) “Discriminati perché in possesso del green pass da tampone e non da vaccino, certificazione divenuta obbligatoria il 15 ottobre scorso”. A denunciarlo alcuni dipendenti di un’Azienda del Nord-Italia, che hanno ripreso in un video poi diffuso l’interno del luogo di lavoro in cui sono stati relegati. Un posto che descrivono come “un deposito di materiali industriali e d’ufficio dismessi, con scrivanie improvvisate in mezzo a rottami di varia natura e, soprattutto, in un ambiente non igienizzato, sporco e con escrementi di animali”. L’Azienda in questione infatti ha rilasciato una comunicazione ufficiale con cui obbliga i lavoratori non vaccinati, ma muniti di green pass attraverso il tampone eseguito regolarmente, a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) “Discriminati perché in possesso delda tampone e non da vaccino, certificazione divenuta obbligatoria il 15 ottobre scorso”. A denunciarlo alcunidi un’del Nord-Italia, che hanno ripreso in un video poi diffuso l’interno del luogo di lavoro in cui sono statiti. Un posto che descrivono come “undi materiali industriali e d’ufficio dismessi, con scrivanie improvvisate in mezzo a rottami di varia natura e, soprattutto, in un ambiente non igienizzato, sporco e con escrementi di animali”. L’in questione infatti ha rilasciato una comunicazione ufficiale con cui obbliga i lavoratori non, ma muniti diattraverso il tampone eseguito regolarmente, a ...

Azienda relega in un deposito dipendenti con green pass ma non vaccinati L'azienda in questione infatti ha rilasciato una comunicazione ufficiale con cui obbliga i lavoratori non vaccinati, ma muniti di Green Pass attraverso il tampone eseguito regolarmente, a svolgere le

L'azienda in questione infatti ha rilasciato una comunicazione ufficiale con cui obbliga i lavoratori non vaccinati, ma muniti di Green Pass attraverso il tampone eseguito regolarmente, a svolgere le