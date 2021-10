Anne Durand | 83 anni e costretta a cambiare residence per anziani si toglie la vita | non voleva lasciare il suo amore

Advertising

Francia, anziana si suicida dopo la separazione dall'amato in casa di riposo. Anne Durand de Saint-André, 83 anni, aveva trovato l'amore nella casa di riposo di La Rochelle, sulla costa atlantica della Francia. Nell'autunno 2020 ha dovuto lasciare la sua abitazione perché allagata. La storia raccontata dal Corriere della Sera e da tanti giornali francesi ha aperto un dibattito che necessariamente porta a comprendere come amore e passione siano lontani "dall'invecchiare con l'età". Si è tolta la vita dopo aver saputo di non poter più rimanere nella casa di riposo nella quale aveva trovato il suo nuovo amore. La donna aveva chiesto disperatamente di poter restare con l'amato, ma...