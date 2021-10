Anna Tatangelo | frecciatina di fuoco | la fidanzata di Gigi D’Alessio “sbotta” sui social

(Di martedì 19 ottobre 2021) Denise Esposito, attuale compagna diin dolce attesa, avrebbe lanciato una bellaadTantangelo, ex compagna e madre del suo quarto figlio Andrea. Laper: ladiall’attacco Proprio, recentemente intervistata da Silvia Toffanin durante Verissimo, ha raccontato come è venuta a conoscenza della lieta novella su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Silviaè la sorella maggiore della cantante: scopriamo cosa c'è da sapere su di lei e sul loro rapporto. Silviaè la sorella die, pur condividendo con lei la passione per la musica, ha sempre vissuto la ...Poco dopo l'intervista in cuiha svelato di avere appreso dai giornali che Gigi D'Alessio sarebbe diventato nuovamente padre, la nuova compagna del cantautore, Denise Esposito, pubblica su Instagram alcune parole ...La sorella di Anna Tatangelo, Silvia Tatangelo, ha parlato della rottura della coppia formata dalla sorella e dal cantante Gigi D’Alessio. Per la ...Poco dopo l'intervista in cui Anna Tatangelo ha svelato di avere appreso dai giornali che Gigi D'Alessio sarebbe diventato nuovamente padre, la nuova compagna del cantautore, Denise Esposito, pubblica ...