Anche un filone vaticano nell' inchiesta sulle mascherine di Arcuri ?

(Di martedì 19 ottobre 2021) Da sabato 16 ottobre, nel maxi-scandalo dellecomprate dallo Stato italianoa primavera del 2020 è entrato ufficiosamenteil. È il giorno in cui l’ex commissario all’emergenza Covid-19 Domenicoè stato interrogato dai pubblici ministeri Fabrizio Tucci e Gennaro Varone,’ambito dell’istruttoria della Procura di Roma coordinata dal Procuratore aggiunto Paolo Ielo. Parlando dell’intermediario, ex giornalista Rai, Mario Benotti,nel suo interrogatorio riportato oggi dal Corriere della Sera,ha detto ai pm di averlo conosciuto come “professore” quando collaborava con l’ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, che gli era stato indicato come “particolarmente vicino alla Segreteria di Stato vaticana”. Diceva di poter ...