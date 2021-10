Amici News, Rudy Zerbi arrabbiato con gli allievi del talent: “Sono Falsi” (Di martedì 19 ottobre 2021) Rudy Zerbi nella puntata di Amici andata in onda il 19 ottobre 2021 ha fatto sapere al suo allievo Giacomo che il suo banco di canto è in discussione, a causa del suo scarso impegno e che addirittura potrebbe sostituirlo con un altro cantautore: Simone. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso nella casetta degli allievi accolto da tutti gli altri concorrenti che volevano capire se fosse un avversario forte da subito. Proprio vedendo questo comportamento il coach ha chiesto a Giacomo di non fidarsi degli altri ragazzi perché non si Sono preoccupati delle sue difficoltà, ma del nuovo ingresso, dimostrando una certa Falsità nei confronti di quello che dovrebbe essere un loro amico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni Amici 21, ecco quando ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021)nella puntata diandata in onda il 19 ottobre 2021 ha fatto sapere al suo allievo Giacomo che il suo banco di canto è in discussione, a causa del suo scarso impegno e che addirittura potrebbe sostituirlo con un altro cantautore: Simone. Quest’ultimo ha fatto il suo ingresso nella casetta degliaccolto da tutti gli altri concorrenti che volevano capire se fosse un avversario forte da subito. Proprio vedendo questo comportamento il coach ha chiesto a Giacomo di non fidarsi degli altri ragazzi perché non sipreoccupati delle sue difficoltà, ma del nuovo ingresso, dimostrando una certatà nei confronti di quello che dovrebbe essere un loro amico. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Anticipazioni21, ecco quando ...

