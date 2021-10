Vivo S10e: midrange in preorder dal 20 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi nell’ombra, a distanza di qualche mese dalla presentazione dell’S7T, Vivo ha da poco lanciato in Cina il suo nuovo midrange S10e. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e un notch a goccia ad ospitare la selfie cam da 32 MP. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni: White Gradient, Haze Blue e Glaze Black. Il Vivo S10e presenta uno spessore di appena 7.59 mm e un peso totale di 175 grammi. Ad alimentare lo smartphone è presente il MediaTek Dimensity 900 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria di archiviazione. La parte posteriore ospita una fotocamera principale da 64 MP accompagnata da una lente ultragrandangolare da 8 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. E’ inoltre presente una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica ... Leggi su all-i-tech (Di lunedì 18 ottobre 2021) Quasi nell’ombra, a distanza di qualche mese dalla presentazione dell’S7T,ha da poco lanciato in Cina il suo nuovo. Lo smartphone presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e un notch a goccia ad ospitare la selfie cam da 32 MP. Il dispositivo è disponibile in tre colorazioni: White Gradient, Haze Blue e Glaze Black. Ilpresenta uno spessore di appena 7.59 mm e un peso totale di 175 grammi. Ad alimentare lo smartphone è presente il MediaTek Dimensity 900 affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria di archiviazione. La parte posteriore ospita una fotocamera principale da 64 MP accompagnata da una lente ultragrandangolare da 8 MP e da un sensore di profondità da 2 MP. E’ inoltre presente una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica ...

