Vittorio Feltri | tweet di “ammirazione” per Genovese | è bufera sui social

bufera su Twitter scatenata da un'uscita decisamente infelice del giornalista Vittorio Feltri: il fondatore di "Libero" ha espresso ammirazione verso Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di aver stuprato almeno due ragazze durante le sue feste a base di alcol e droga. Il giornalista Vittorio Feltri, fondatore del quotidiano "Libero" è al centro di una bufera social iniziata a causa di un suo tweet, che con ogni probabilità voleva essere ironico, ma che è finito solo con il mancare di rispetto alle vittime di stupro e sminuire la gravità della violenza sessuale. Feltri ha prontamente cancellato il tweet ma non sono mancate le risposte da parte degli utenti dei social.

fanpage : #Feltri e il tweet su Genovese: non c'è niente da ridere in uno stupro - gentecheaccende : Feltri, il vecchio scoreggione - - La_Sonda : RT @StalkerAnsya: In un mondo normale una persona non avrebbe nemmeno il coraggio di pensarlo questo schifo e invece la cultura dello stupr… - chiaramilanista : @trastare Loro possono fare tutto qui dentro. Loro possono anche esaltare il comunismo i partigiani i loro crimini… - acino2020 : RT @lercionotizie: #ultimora Milano, intitolata a Vittorio Feltri panchina imbrattata di merda -