The Munsters | Rob Zombie condivide le prime foto del cast su Instagram

Rob Zombie he recentemente condiviso le prime foto del cast di The Munsters, in cui figurano Sherri Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips e Daniel Roebuck, sul proprio profilo Instagram. Il rocker e regista Rob Zombie ha scelto Instagram per condividere le prime foto del cast di The Munsters. Nel nuovo reboot Zombie dirigerà sua moglie, Sherri Moon Zombie, insieme ai frequenti collaboratori Jeff Daniel Phillips e Daniel Roebuck. Il trio, presente nella prima delle immagini pubblicate, è ritratto nei panni di Lilly Munster, Herman Munster e The Count, che apparentemente sarebbe una versione aggiornata del personaggio del

