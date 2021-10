Studenti contro il Green pass: lezioni all’aperto a Firenze (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcune decine di Studenti si sono riuniti stamattina sulle scale di piazza Santissima Annunziata a Firenze per seguire la prima lezione del ciclo 'lezioni universitarie libere e all'aperto' organizzate dagli Studenti dell'Università di Firenze contrari all'obbligo di Green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alcune decine disi sono riuniti stamattina sulle scale di piazza Santissima Annunziata aper seguire la prima lezione del ciclo 'universitarie libere e all'aperto' organizzate daglidell'Università dicontrari all'obbligo di. L'articolo .

Advertising

ierogamos : RT @antokindness: La Cina è l'esempio di Draghi & company, non Gandhi. Piazza Tienanmen fu un bagno di sangue contro studenti seduti (o in… - antokindness : La Cina è l'esempio di Draghi & company, non Gandhi. Piazza Tienanmen fu un bagno di sangue contro studenti seduti… - infoitinterno : New Delhi, studenti protestano per le violenze contro gli indiani in Kashmir - SignoraElle : RT @ErmesMoras1: @Camillamariani4 @drugo56873141 Lacrimogeni anche nel campus scolastico!! contro gli studenti !! - morenoventurell : RT @ErmesMoras1: @Camillamariani4 @drugo56873141 Lacrimogeni anche nel campus scolastico!! contro gli studenti !! -