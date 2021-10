Stellantis - Accordo con la LG per la produzione di batterie in Nord America (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il gruppo Stellantis e la coreana LG hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di una joint venture per la produzione di celle e moduli batteria per il Nord America. In particolare, le due aziende hanno intenzione di realizzare un nuovo impianto manifatturiero in grado di aiutare il costruttore euro-Americano a raggiungere l'obiettivo di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030. produzione dal 2024. Il memorandum va a rafforzare gli attuali rapporti tra le due multinazionali, iniziati nel 2014 con la scelta dell'allora LG Chem per la fornitura di batterie per la Chrysler Pacifica Hybrid. L'inizio dei lavori di costruzione del nuovo sito è previsto nel secondo trimestre del 2022, mentre la ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il gruppoe la coreana LG hanno sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di una joint venture per ladi celle e moduli batteria per il. In particolare, le due aziende hanno intenzione di realizzare un nuovo impianto manifatturiero in grado di aiutare il costruttore euro-no a raggiungere l'obiettivo di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030.dal 2024. Il memorandum va a rafforzare gli attuali rapporti tra le due multinazionali, iniziati nel 2014 con la scelta dell'allora LG Chem per la fornitura diper la Chrysler Pacifica Hybrid. L'inizio dei lavori di costruzione del nuovo sito è previsto nel secondo trimestre del 2022, mentre la ...

