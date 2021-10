Spezia, vinto il ricorso per Bastoni: il terzino ci sarà contro la Sampdoria (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giudice sportivo ha accolto il reclamo dello Spezia riducendo da due a una giornata la squalifica di Simone Bastoni Simone Bastoni sarà a disposizione dello Spezia contro la Sampdoria: accolto il ricorso degli aquilotti e squalifica ridotta (e già scontata). Il comunicato ufficiale. COMUNICATO – «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nell’udienza fissata il 18 ottobre 2021, a seguito del reclamo proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. in data 05.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di euro 5.000,00 inflitta al calciatore Simone Bastoni in relazione alla gara Hellas Verona-Spezia del 03.10.2021, dopo aver udito l’Avv. Maurizio Scaccabarozzi e ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giudice sportivo ha accolto il reclamo delloriducendo da due a una giornata la squalifica di SimoneSimonea disposizione dellola: accolto ildegli aquilotti e squalifica ridotta (e già scontata). Il comunicato ufficiale. COMUNICATO – «La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nell’udienza fissata il 18 ottobre 2021, a seguito del reclamo proposto dalla societàCalcio S.r.l. in data 05.10.2021, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di euro 5.000,00 inflitta al calciatore Simonein relazione alla gara Hellas Verona-del 03.10.2021, dopo aver udito l’Avv. Maurizio Scaccabarozzi e ...

