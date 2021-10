Spalletti: «Insigne dispiaciuto ma resta lui il rigorista» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Vedere la squadra compatta dà morale, vedere giocatori come Politano, lo stesso Insigne che va a recuperare palloni in area con generosità, qui tutti si prendono le responsabilità che devono prendersi”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Sul rigore sbagliato, ha aggiunto, Insigne “era dispiaciuto di non aver contribuito in quel momento, ma il prossimo rigore per me lo batte Insigne e quello dopo Lorenzo”. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Vedere la squadra compatta dà morale, vedere giocatori come Politano, lo stessoche va a recuperare palloni in area con generosità, qui tutti si prendono le responsabilità che devono prendersi”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Luciano. Sul rigore sbagliato, ha aggiunto,“eradi non aver contribuito in quel momento, ma il prossimo rigore per me lo battee quello dopo Lorenzo”.

Advertising

pisto_gol : Nap-Tor 1:0 Con il gol di Osimehn il Napoli di Spalletti batte il Toro di Juric, eguaglia il record di Sarri e vola… - realvarriale : Vittoria sofferta e importante di @sscnapoli che sale sull' ottovolante piegando @TorinoFC_1906 grazie a… - annatrieste : Non ho capito se Spalletti applaude ogni volta che sbaglia Insigne per sostegno incondizionato o perché lo vorrebbe… - OdeonZ__ : Spalletti: 'Quanto è forte Osimhen! Insigne? Per me resta il rigorista' - cn1926it : Il #Napoli vince e convince tutti…tranne #Tuttosport -