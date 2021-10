Rissa furibonda in campo: nove colpi di pistola per sedarla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Clamoroso quanto successo in Portogallo, in occasione della gara tra Olímpico de Montijo e Vitória de Setúbal B. I giocatori e i tifosi delle due squadre hanno dato vita a una Rissa incredibile e gli ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Clamoroso quanto successo in Portogallo, in occasione della gara tra Olímpico de Montijo e Vitória de Setúbal B. I giocatori e i tifosi delle due squadre hanno dato vita a unaincredibile e gli ...

Rissa su lungomare di Reggio Calabria, giovani lanciano tavoli e sedie ... Giuseppe Falcomatà, postando anche un video della rissa. Nelle immagini si vedono diversi giovani ... Sull'accaduto indaga la polizia di Stato intervenuta con le Volanti per sedare la furibonda lite. Il ...

