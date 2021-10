RIDERS REPUBLIC Gratis per una Settimana

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi, Ubisoft annuncia che, il prossimo multiplayer di sport all’aperto, offrirà unadi prova, a tempo limitato, in tutto il mondo dal 21 al 27 ottobre su Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation®4, PlayStation®5*, Stadia, così come PC Windows attraverso l’Ubisoft Connect PC e lo Store Epic Games. Durante ladi prova di, i giocatori potranno giocare quattro ore di gioco prima del lancio ufficiale, il 28 ottobre. I progressi durante ladi prova saranno trasferiti a qualsiasi edizione del gioco, in modo che i giocatori possano riprendere proprio da dove hanno lasciato. Inoltre, i giocatori saranno invitati a partecipare alla sfida Fuori di Testa: una gara multiplayer che offre ai giocatori la ...

Presentato per la prima volta nel corso dell'evento Ubisoft Forward di settembre 2020 ,sta per arrivare su tutte le principali piattaforme ( tutte tranne Switch, inclusa Stadia ) il prossimo 28 ottobre e negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di scoprire il gioco da ...Oggi 12 ottobreè giocabile su Ubisoft Connect PC e, sempre oggi, Ubisoft ha pubblicato un nuovo video, che mostra le varie zone in cui ci si potrà cimentare con le diverse discipline: si tratta di ...Riders Republic sarà giocabile per diverse ore prima del lancio. Ubisoft ha oggi annunciato che, a pochissime settimane dal lancio, Riders Republic sarà giocabile gratuitamente per una settimana dal 2 ...Ubisoft avrebbe rivelato la data di uscita del suo prossimo gioco cooperativo PVE, Rainbow Six Extraction, che dovrebbe arrivare il 20 gennaio 2022. All'inizio di quest'anno, Ubisoft ha rinviato sia R ...