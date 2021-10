Repubblica confessa | “Meloni cresce troppo | andava stanata”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) 00:00 Protesta Trieste, nessuno sui giornali difende le ragioni dei portuali mentre la piazza rossa di Roma fa godere tutti. Bassa affluenza soprattutto a Roma, soprattutto nelle periferie. 02:47 Ezio Mauro sulo ammette candidamente: ora che Giorgiaè primo o secondo partito tocca stanarla. 05:20 I vaccini servono, basterebbe che fossero interpretati in modo intelligente e non talebano. Abrignani del Cts dice sul Mattino che la terza dose servirà a tutti. 07:10 Reddito di cittadinanza, quanto costano i falsi poveri… 08:25 Piero Ignazi sul Domani dice che la destra flirta con i no vax. Ma non si accorge che alla testa del corteo ci sono i centri sociali… 09:43 La manovra da 25 miliardi pere poco sul fisco per Capezzone. Federico Fubini sul debito pubblico che costa poco. 11:55 Vado a vivere in città e ...