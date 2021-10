Quando ricomincia il ciclismo? Calendario classiche, Mondiali e grandi giri 2022. Niente Down Under (Di lunedì 18 ottobre 2021) La lunghissima stagione del ciclismo si appresta alla conclusione, tanti corridori hanno già prenotato le vacanze e le ultime corse si stanno svolgendo in giro per l’Europa. Lo sguardo è rivolto però già verso il prossimo anno: andiamo a scoprire il Calendario con tutte le varie corse nel 2022. La novità è che mancherà il Tour Down Under a gennaio per questioni legate al covid. I primi appuntamenti saranno dunque a febbraio: tra la Spagna e gli Emirati Arabi, con l’UAE Tour, prima corsa World Tour. A marzo occhi puntati sulle prime classiche: Milano-Sanremo su tutte, poi ci si sposterà verso il Belgio. Aprile ricco di corse con Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi ed il ritorno della Parigi-Roubaix, poi a maggio (il 6 la grande partenza) il Giro d’Italia. Giugno di preparazione per ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) La lunghissima stagione delsi appresta alla conclusione, tanti corridori hanno già prenotato le vacanze e le ultime corse si stanno svolgendo in giro per l’Europa. Lo sguardo è rivolto però già verso il prossimo anno: andiamo a scoprire ilcon tutte le varie corse nel. La novità è che mancherà il Toura gennaio per questioni legate al covid. I primi appuntamenti saranno dunque a febbraio: tra la Spagna e gli Emirati Arabi, con l’UAE Tour, prima corsa World Tour. A marzo occhi puntati sulle prime: Milano-Sanremo su tutte, poi ci si sposterà verso il Belgio. Aprile ricco di corse con Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi ed il ritorno della Parigi-Roubaix, poi a maggio (il 6 la grande partenza) il Giro d’Italia. Giugno di preparazione per ...

