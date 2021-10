Poggi responsabile area tecnica Venezia su Romero | “Ci aspettiamo porti spessore ed esperienza”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ildell’del, Paolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Fiorentina dove ha commentato l’arrivo di: “La trattativa è nata per un’esigenza. Sergio era stranamente svincolato e per cui abbiamo approcciato l’idea ed è stato più semplice del previsto perché ha apprezzato tutto del. Cicheed. Bisogna essere fortunati e speriamo che questo matrimonio sia fruttuoso”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

