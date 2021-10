Pagelle Venezia-Fiorentina 1-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match dell’ottava giornata di. Allo stadio Penzo partita combattuta nella quale sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio nel primo tempo con il gol di Aramu. Nella ripresa ci provano i viola, ma restano a secco e sono condannati al ko, il quarto. Di seguito iai protagonisti della partita.(4-3-1-2): Romero 6.5; Ebuehi 6.5, Svoboda 7, Ceccaroni 6, Haps 7; Ampadu 6.5, Vacca 6 (20’st Crnigoj 6), Busio 7; Aramu 7 (42’st Caldara sv); Henry 6.5 (42’st Heymans sv), Johnsen 6.5 (5’st Okereke 6). In panchina: Maenpaa, Mazzocchi, Molinaro, Tessmann, Peretz, Kiyine, Sigurdsson, Forte. Allenatore: Zanetti ...

Voti ufficiali Venezia Fiorentina, le pagelle Sono stati ufficializzati i voti ufficiali di Venezia - Fiorentina da Fantacalcio.it : VENEZIA - FIORENTINA - Prossimo Turno Serie A: calendario I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per l'8ª giornata di Serie A 2021/22: Venezia Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Venezia e Fiorentina, valido per l'8ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Haps FLOP: Vlahovic VOTI Al termine del ... Stefano De Grandis ha valutato i migliori e i peggiori dell'8^ giornata di Serie A. Tra i primi non poteva mancare Felipe Anderson Quasi in chiusura dell'8^ giornata di Serie A – manca solo l'appuntam ...