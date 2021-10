No#News Magazine – anno III – numero XXXIV

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Un buon pomeriggio ai nostri oziosi amici! Fresco di stampa il nuovodi, che in copertina ospita una delle statue tatuate di Fabio Viale, ospitate fino al 9 gennaio ai Musei Reali di Torino. Per chi, per questa settimana, non avesse voglia di andare, può sempre consultare il cartellone aggiornato degli spettacoli in scena nei teatri milanesi, il calendario delle mostre in programma a Milano in musei, fondazioni e gallerie di Milano e i principali concerti live in Italia ad ottobre. Però un giro alla Chiesa di San Bernardino alle ossa (già particolare di suo) lo potete fare mercoledì 20 ottobre alle 18 per il concerto di violino di Giacomo Borali, a integrazione della mostra Opera al nero dove Fausta Squatriti intende far riflettere sul valore del sacro e del memento mori. Cinefili, sapete che per pochi giorni ...