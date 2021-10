Manuel Bortuzzo può tornare a camminare? Le sue parole in merito (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il padre di Manuel Bortuzzo comunica una notizia che farà di certo esultare i tanti fan del giovane nuotatore. In questi ultimi giorni stava aumentando la possibilità di un’uscita anticipata di Manuel dalla Casa del Grande Fratello VIP per motivi di salute. Per fortuna sembra che l’allarme sia rientrato, come ha spiegato il suo babbo Franco: “Ha una forte cistite che non sta riuscendo a curare. Ma nulla di grave, abbiamo risolto tutto”. LEGGI ANCHE => Manuel Bortuzzo e i problemi nella casa: di cosa soffre l’ex nuotatore? Il papà di Manuel ha poi smentito categoricamente l’ipotesi che possa lasciare il reality show: “Lui non è uno che si lamenta, forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale per dire che non stava bene. L’ha fatto solo ora”. Possono quindi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il padre dicomunica una notizia che farà di certo esultare i tanti fan del giovane nuotatore. In questi ultimi giorni stava aumentando la possibilità di un’uscita anticipata didalla Casa del Grande Fratello VIP per motivi di salute. Per fortuna sembra che l’allarme sia rientrato, come ha spiegato il suo babbo Franco: “Ha una forte cistite che non sta riuscendo a curare. Ma nulla di grave, abbiamo risolto tutto”. LEGGI ANCHE =>e i problemi nella casa: di cosa soffre l’ex nuotatore? Il papà diha poi smentito categoricamente l’ipotesi che possa lasciare il reality show: “Lui non è uno che si lamenta, forse sarebbe dovuto andare prima in confessionale per dire che non stava bene. L’ha fatto solo ora”. Possono quindi ...

