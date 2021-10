Lo sgombero di Trieste è stato sbagliato | una lezione per Draghi

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Vorrei spiegare perché lodi polizia ami è sembrato, oltre che doloroso, grossolanamente. Un coronamento di una sequenza di fenomeni diversi e ambigui, che non dovevano saldarsi. Gli ostili al vaccino, la posizione più incresciosa, comprensibile solo come una paura e una diffidenza privata da amministrare privatamente, erano tristemente confluiti negli ostili al green pass, sentendosi così autorizzati a inalberare la propria privata renitenza come una bandiera di cui andar orgogliosi: di libertà, anticonformismo, minoranza resistente. Alla saldatura lunedì si è aggiunto l’ingrediente finale, la repressione poliziesca. Era del tutto evitabile. La manifestazione al varco triestino si stava esaurendo per debolezza interna, per lo svuotamento progressivo del protagonismo dei portuali (minoranza dall’inizio) e la ...