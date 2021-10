Lazio, con Immobile è facile: il record di Piola è vicino (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA - Non sarà una settimana come tutte le altre per Ciro Immobile. Altroché. Ha la prima occasione per diventare il miglior marcatore della storia della Lazio e battere quel record di Silvio Piola ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA - Non sarà una settimana come tutte le altre per Ciro. Altroché. Ha la prima occasione per diventare il miglior marcatore della storia dellae battere queldi Silvio...

Advertising

MarcelloChirico : #LazioInter Di Marco si scontra con Patric e va a terra. L'Inter prova cmq a segnare, e nn ci riesce. La Lazio r… - ZZiliani : In un calcio normale: #Leiva fa fallo su #DiMarco che va a terra, #Irrati dà il vantaggio, #Lautaro tira, #Reina pa… - Gazzetta_it : Contro l'Inter la Lazio ha fatto bene a non fermarsi con Dimarco a terra? #SerieA - filuppomartini : RT @LazioCronaca: Fa riflettere il fatto che le tre partite giocate meglio per quanto riguarda la fase difensiva sono state tutte con Patri… - Coviddiiii : @MinniFuttuu @_SimoTarantino @el__cantero Libero di pensarla come vuoi.. Io più che parlare della juve di ieri mi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio con Auto elettrica, Autopromotec: nei primi sei mesi dell'anno ne sono state immatricolate più di tutto il 2020 ... la terza è il Lazio (4.087 in tutto il 2020 e 3.504 già nei primi sei mesi del 2021). Le regioni con il minor numero di veicoli elettrici immatricolati negli ultimi mesi sono il Molise (appena 39 ...

Lazio, con Immobile è facile: il record di Piola è vicino Gli incredibili numeri di Immobile Ciro, dopo il rigore segnato contro l'Inter, è arrivato a quota 157 gol con la maglia della Lazio. Piola è lì a 159. L'attuale bomber, in 228 partite, è stato ...

Lazio, con Immobile è facile: il record di Piola è vicino Corriere dello Sport.it L’Inter ha perso la testa (da grande squadra) Cosa manca di più all’Inter? La testa della grande squadra, che aveva acquisito nella seconda metà della scorsa stagione e che mai in realtà sì è palesata nella nuova. Tranne forse a Firenze, consider ...

Scorie nucleari, sindaci e residenti: Riunione presso la provincia di Viterbo in vista dell’audizione del 9 novembre da parte dell’organo governativo che dovrà scegliere il sito per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi ...

... la terza è il(4.087 in tutto il 2020 e 3.504 già nei primi sei mesi del 2021). Le regioniil minor numero di veicoli elettrici immatricolati negli ultimi mesi sono il Molise (appena 39 ...Gli incredibili numeri di Immobile Ciro, dopo il rigore segnato contro l'Inter, è arrivato a quota 157 golla maglia della. Piola è lì a 159. L'attuale bomber, in 228 partite, è stato ...Cosa manca di più all’Inter? La testa della grande squadra, che aveva acquisito nella seconda metà della scorsa stagione e che mai in realtà sì è palesata nella nuova. Tranne forse a Firenze, consider ...Riunione presso la provincia di Viterbo in vista dell’audizione del 9 novembre da parte dell’organo governativo che dovrà scegliere il sito per il deposito nazionale di rifiuti radioattivi ...