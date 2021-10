Grande Fratello Vip, lo staff di Manila Nazzaro condivide un tweet contro Alfonso Signorini (Di martedì 19 ottobre 2021) Manila Nazzaro è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In queste ore è stata messa in discussione da Raffaella Fico, dopo che quest’ultima è stata nominata nonostante i presunti buoni rapporti tra le due. Durante la puntata c’è stato modo di affrontare l’argomento, ma il poco tempo a disposizione e i blocchi pubblicitari non hanno permesso di analizzare in modo approfondito la questione. Manila dunque non avrebbe avuto la possibilità di spiegare al meglio il suo punto di vista. Proprio per questo motivo lo staff di Manila ha deciso di sottolineare il problema, condividendo un tweet molto duro nei confronti del conduttore Alfonso Signorini Ma ... Leggi su trashblog (Di martedì 19 ottobre 2021)è una delle concorrenti della sesta edizione delVip. In queste ore è stata messa in discussione da Raffaella Fico, dopo che quest’ultima è stata nominata nonostante i presunti buoni rapporti tra le due. Durante la puntata c’è stato modo di affrontare l’argomento, ma il poco tempo a disposizione e i blocchi pubblicitari non hanno permesso di analizzare in modo approfondito la questione.dunque non avrebbe avuto la possibilità di spiegare al meglio il suo punto di vista. Proprio per questo motivo lodiha deciso di sottolineare il problema,ndo unmolto duro nei confronti del conduttoreMa ...

Advertising

GrandeFratello : Per Katia, Grande Fratello è un'esperienza incredibile... si sente accolta dal gruppo ed è un po' la mamma di tutti… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Laura76206014 : RT @sabbruz: #GFvip @JoSquillo_ continua lo sciopero della fame per Chico Forti Jo Squillo ha mantenuto la parola e continua lo sciopero d… - Laura76206014 : RT @creeestina: LA FARNESINA E CHICO FORTI STESSO HANNO SCRITTO AL GRANDE FRATELLO Noi l’abbiamo presa per il culo ma stai a vedere che riu… - dr_cloro1 : RT @fra_cazz0: Vi devo ammettere che tra quelli che parlando solo di sto cazzo di covid e quelli che commentano quella cagata del Grande Fr… -