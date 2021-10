Detto Fatto anticipazioni e tutorial al 22 ottobre: Laura Freddi tra gli ospiti di Bianca Guaccero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Settimana promettente questa di Detto Fatto, il programma che va in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì su Rai 2. Dalle anticipazioni fino al 22 ottobre si apprende che l'agenda di Bianca Guaccero sarà costellata di interessanti appuntamenti, ma accanto a lei non mancherà il consueto cast composto da Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi. Molti gli ospiti che raggiungeranno la conduttrice pugliese nel suo studio tra cui anche Laura Freddi. anticipazioni Detto Fatto, gli appuntamenti della settimana giorno per giorno Lunedì 18 ottobre, la moglie di Amadeus ed ex professoressa de L'Eredità, Giovanna Civitillo tornerà con la rubrica chiamata 'Giovanna ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Settimana promettente questa di, il programma che va in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì su Rai 2. Dallefino al 22si apprende che l'agenda disarà costellata di interessanti appuntamenti, ma accanto a lei non mancherà il consueto cast composto da Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e Carla Gozzi. Molti gliche raggiungeranno la conduttrice pugliese nel suo studio tra cui anche, gli appuntamenti della settimana giorno per giorno Lunedì 18, la moglie di Amadeus ed ex professoressa de L'Eredità, Giovanna Civitillo tornerà con la rubrica chiamata 'Giovanna ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Non volevo crederci. E invece l'ha fatto veramente: sentite cosa ha detto #Lerner su #Meloni in diretta tv (VIDEO… - capuanogio : #Cassano ha detto che #Marotta è un incompetente di calcio, che se alla Sampdoria ha fatto bene lo deve a lui “che… - FBiasin : #Cassano: “#Marotta è un incompetente suoi giocatori di pallone. Non ne conosce nessuno. #Marotta deve ringraziarmi… - repelloidiotas : @ricciotibetano0 Io non sono hater di Manila, ma secondo me la differenza sta nel fatto che nella prima fossero d'a… - Ecate31 : @msarigu72 Sì è vaccinata ma prima di partire mi aveva detto che nel suo paese e nella sua famiglia non lo sono in… -