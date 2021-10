Cremonese | tante alternative per continuare a volare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremonese tante

Pur senza soffermarsi troppo su quello che accade in casa altrui, la formazione, che ha saputo conservare il suo brillante secondo posto in classifica, ha comunque l'opportunità di mettere ...... tuttavia il Cittadella, dopopartecipazioni (c'è anche il filotto 2008 - 2015, con ... i risultati di Serie B ci consegnano anche la sorpresa in questa domenica: laè entrata nell'...La squadra grigiorossa ha superato il difficile esame con il Benevento dimostrando di potersela giocare con le migliori ...Pochissimi gol e poche emozioni nelle tre gare giocate ieri per chiudere l'8a giornata: Cremonese-Benevento, Parma-Monza e Cittadella-Spal non si fanno male. Le sintesi ...