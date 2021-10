Comunali | centrodestra travolto e senza leader Meloni chiede vertice

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La campagna elettorale "indegna di una democrazia", i candidati civici scelti troppo in ritardo, l'astensionismo che penalizza ile che "è una sconfitta per tutti". Giorgiae Matteo Salvini provano a ridimensionare così la sconfitta nei ballottaggi, che sanciscono un 5 a 0 a favore del centrosinistra nelle grandi città, e una serie di conferme anche nei Comuni di medie di dimensioni, a partire da Varese e Latina - città "identitarie" per Lega e FdI - che restano a guida centrosinistra. Una sconfitta "ma non una debacle", dice tuttavia. Mentre Salvini addirittura rivendica che dopo i ballottaggi "abbiamo due sindaci in più". Insomma, nessuna autocritica dai due"sovranisti" del, che dopo essersi dati battaglia nella competizione interna si ritrovano con un ...