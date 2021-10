Ciclismo, Remco Evenepoel: “Sono a un buon livello, ma devo lavorare per battere Pogacar, Bernal e Roglic” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una pausa per ricaricare le pile. Il belga Remco Evenepoel volge lo sguardo alle sue vacanze dopo aver chiuso ieri la sua stagione agonistica con il quinto posto (deludente) nella Crono delle Nazioni vinta da Stefan Kung. Un’annata non semplice per il talentuoso corridore della Deceuninck – QuickStep, costretto a risalire la corrente dopo la spaventosa caduta del Giro di Lombardia 2020. Un’annata costellata dal deludente rendimento al Giro d’Italia (ritiro), ma anche da un ritrovato colpo di pedale come dimostrato dalle otto vittorie totali e e da piazzamenti di rilievo agli Europei (argento nella prova in linea e bronzo nella crono). Evenepoel che, nella rassegna iridata nelle Fiandre, aveva impressionato, ma in questo caso Sono state le logiche di squadra a non andare per il verso giusto. Per questo, il giovane belga ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una pausa per ricaricare le pile. Il belgavolge lo sguardo alle sue vacanze dopo aver chiuso ieri la sua stagione agonistica con il quinto posto (deludente) nella Crono delle Nazioni vinta da Stefan Kung. Un’annata non semplice per il talentuoso corridore della Deceuninck – QuickStep, costretto a risalire la corrente dopo la spaventosa caduta del Giro di Lombardia 2020. Un’annata costellata dal deludente rendimento al Giro d’Italia (ritiro), ma anche da un ritrovato colpo di pedale come dimostrato dalle otto vittorie totali e e da piazzamenti di rilievo agli Europei (argento nella prova in linea e bronzo nella crono).che, nella rassegna iridata nelle Fiandre, aveva impressionato, ma in questo casostate le logiche di squadra a non andare per il verso giusto. Per questo, il giovane belga ...

