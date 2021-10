Cassano: “CR7 tra i migliori della storia? Non è nemmeno nei migliori cinque” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ennesima sparata di Antonio Cassano che, parlando alla BoboTv, ha parlato delle recenti dichiarazioni dell’agente di Cristiano Ronaldo, commentandole in maniera piuttosto pungente: “Basta queste sceneggiate: Cristiano Ronaldo migliore giocatore della storia del calcio? Non è neanche nei migliori cinque. Per quanto mi riguarda con Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ennesima sparata di Antonioche, parlando alla BoboTv, ha parlato delle recenti dichiarazioni dell’agente di Cristiano Ronaldo, commentandole in maniera piuttosto pungente: “Basta queste sceneggiate: Cristiano Ronaldo migliore giocatoredel calcio? Non è neanche nei. Per quanto mi riguarda con Messi, Pelè, Maradona, Cruyff e Ronaldo il fenomeno sono di un altro livello”. SportFace.

