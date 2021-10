Banche, dal 2022 gli esami verdi della Bce: ecco come funzioneranno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il primo stress test sui rischi climatici indirizzato alle Banche europee significative vigilate dalla Bce sarà condotto nel 2022, tra marzo e luglio, con un approccio qualitativo, cioè senza impatto diretto sui requisiti prudenziali, sul capitale di vigilanza. La prima volta si tratterà puramente di un “esercizio di apprendimento”. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il primo stress test sui rischi climatici indirizzato alleeuropee significative vigilate dalla Bce sarà condotto nel, tra marzo e luglio, con un approccio qualitativo, cioè senza impatto diretto sui requisiti prudenziali, sul capitale di vigilanza. La prima volta si tratterà puramente di un “esercizio di apprendimento”.

