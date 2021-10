Ballottaggio Formia | chi ha vinto | Gianluca Taddeo confermato Sindaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 18 ottobre 2021)di. Tutte le 30 sezioni sono state scrutinate eha ottenuto il 50,13%, mentre Amato La Mura ha raccolto il 49,87% delle preferenze. Leggi anche: Elezioni, chi ècandidato del centrodestra Chi è, la formazione come geometra Residente a, in via Acqualonga 8,è un tecnico della prevenzione. Dal 10 dicembre del 2000 lavora all’Azienda Sanitaria Locale di Latina nel Dipartimento di Prevenzione a Minturno. Come obiettivo ha il servizio di prevenzione e garantire al sicurezza negli ambienti di lavoro. Nel curriculum è anche indicata la formazione. ...