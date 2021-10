Venezia: Zanetti, la salvezza va costruita in casa (Di domenica 17 ottobre 2021) "La salvezza la dobbiamo costruire in casa". Parla così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti alla vigilia della partita con la Fiorentina. L'allenatore lagunare non svela le sue carte, ma fa intuire ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 ottobre 2021) "Lala dobbiamo costruire in". Parla così il tecnico del, Paoloalla vigilia della partita con la Fiorentina. L'allenatore lagunare non svela le sue carte, ma fa intuire ...

Advertising

Ftbnews24 : ???? #Venezia-Fiorentina: prima convocazione per Sergio Romero #Fiorentina #VeneziaFiorentina #Viola #SerieA - Fiorentinanews : I convocati del #Venezia: due assenti, ma c'è Romero #VeneziaFiorentina #Fiorentina - giornaleradiofm : Approfondimenti: Venezia: Zanetti, la salvezza va costruita in casa: (ANSA) - VENEZIA, 17 OTT - 'La salvezza la dob… - AnsaVeneto : Venezia: Zanetti, la salvezza va costruita in casa. 'La Fiorentina parte forte ma lascia qualche spazio' #ANSA - Fiorentinanews : #Zanetti: 'Vedere #Maleh con la maglia viola mi farà un brutto effetto, ma mi fa piacere che sia arrivato in una gr… -