Vela, Mondiali Formula Kite 2021: Riccardo Pianosi conquista un fantastico bronzo a soli 16 anni! (Di domenica 17 ottobre 2021) Si apre col botto il nuovo ciclo olimpico della Vela italiana verso i Giochi di Parigi 2024, grazie al fantastico exploit di Riccardo Pianosi a Torregrande (in Sardegna) in occasione dei Campionati Mondiali di Formula Kite 2021, specialità che farà il suo debutto nel programma a cinque cerchi tra meno di tre anni in Francia. Il 16enne pesarese, già vice-campione iridato Under 19 in carica, ha coronato una settimana di altissimo livello con un’ultima giornata sensazionale, in cui ha prima dominato la sua semifinale (due vittorie in due regate) per poi aggiudicarsi una splendida medaglia di bronzo chiudendo al terzo posto una finale a quattro caratterizzata dalla presenza di tre avversari francesi. Decisivo il piazzamento nell’ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Si apre col botto il nuovo ciclo olimpico dellaitaliana verso i Giochi di Parigi 2024, grazie alexploit dia Torregrande (in Sardegna) in occasione dei Campionatidi, specialità che farà il suo debutto nel programma a cinque cerchi tra meno di tre anni in Francia. Il 16enne pesarese, già vice-campione iridato Under 19 in carica, ha coronato una settimana di altissimo livello con un’ultima giornata sensazionale, in cui ha prima dominato la sua semifinale (due vittorie in due regate) per poi aggiudicarsi una splendida medaglia dichiudendo al terzo posto una finale a quattro caratterizzata dalla presenza di tre avversari francesi. Decisivo il piazzamento nell’ultima ...

